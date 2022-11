Longoria dit ce qu'il pense de Tudor

Face à la presse, Pablo Longoria a fait le bilan de la première partie de saison. Le président marseillais a notamment évoqué la situation d'Igor Tudor, qu'il a soutenu il y a quelques semaines.





En salle de presse, Pablo Longoria est revenu sur la première partie de saison de l'OM. L'Espagnol a en particulier commenté le cas d'Igor Tudor, qui a été la cible des sifflets du public marseillais avant le match contre l'OL : "Si j'ai envisagé de me séparer de lui ? Jamais. On a toujours tenu la même position. Dans le foot, tu ne dois pas simplement analyser le dernier résultat comme un supporter. Un dirigeant doit analyser la tendance. C'était un mois très compliqué, ce n'étaient pas les résultats qu'on voulait. Contre Lens, on avait plus de 70 % de possibilités de gagner le match. Contre Ajaccio, on avait 83 % de possibilité. Contre Tottenham, on avait seulement 18 % de chance de perdre... Par exemple, on méritait plus de gagner contre Lens que contre Lyon, c'est mon avis. Quand tu n'as pas de résultat, mais une bonne tendance, il faut toujours y croire", a-t-il confié.



L'OM est parvenu à reprendre une dynamique positive, après l'élimination concédée contre Tottenham. Les succès obtenus contre Lyon et Monaco vont permettre au staff et aux joueurs de travailler dans la confiance.