Le nouveau sponsor s'exprime sur un rachat de l'OM

Ce mardi matin, Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, sponsor majeur de l'OM à partir de la saison 2023-2024, était l'invité de la radio France Inter et a été invité à s'exprimer sur la vente OM.





Interrogé sur la possibilité pour CMA CGM de racheter l'OM, Rodolphe Saadé a été très clair sur le sujet : "Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l'OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l'OM, c'est un partenariat stratégie qu'on met en place et je pense que ça suffit."



Dans Le Monde, en janvier 2022, le PDG avait déjà une position affirmée : "Je ne veux ni racheter l'OM ni devenir maire de Marseille." Questionné sur le fait qu'il ne dise pas le terme "jamais" dans la phrase, sous-entendant que cela pourrait arriver à l'avenir, Rodolphe Saadé a coupé court : "Je dis 'ça suffit', ça fait déjà beaucoup".



Sur Twitter, le journaliste Thibaud Vézirian avait partagé l'information du partenariat entre l'OM et CMA CGM, en écrivant simplement le smiley sablier, laissant entendre par là que ce partenariat se plaçait dans un plan plus vaste devant se conclure par la vente de l'OM, que le journaliste annonce depuis plusieurs mois maintenant. Rodolphe Saadé a donc, indirectement, contredit le journaliste.