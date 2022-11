Micoud plaide la cause d'un remplaçant

Sur Twitter, Johan Micoud a salué l'entrée de Dimitri Payet contre l'AS Monaco, qui pourrait valoir au meneur de jeu plus de temps de jeu, après la trêve internationale.





C'est en tout cas le souhait de l'ancien international français (17 sélections), qui espère qu'Igor Tudor va réfléchir sur le sujet : "Une pensée pour (Amine) Harit... Courage ! Autre chose, y a pas de secrets quand on ajoute des joueurs de foot sur le terrain, on a plus de chances de gagner... (Dimitri) Payet a encore régalé ce soir... Une réelle réflexion pour (Igor) Tudor pour la 2e partie de saison, ça ne peut plus continuer sans lui. Mais selon moi, et en espérant que Harit revienne vite, associer les 2 avec Alexis Sanchez serait top."



Peut-être que les deux passes décisives de Dimitri Payet face à l'AS Monaco vont effectivement faire évoluer l'avis d'Igor Tudor sur le numéro 10 de l'OM, qui a un statut de remplaçant cette saison (6 titularisations seulement).