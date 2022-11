Henry juge l'arbitrage de Monaco-OM

Dimanche, après la rencontre Monaco 2-3 OM, Thierry Henry a donné son analyse concernant les polémiques arbitrales venant surtout du côté monégasque.





Alors que, selon Axel Disasi, l'OM a bénéficié d'un coup franc litigieux amenant au dernier but de la rencontre, Thierry Henry a appuyé cet avis, tout en affirmant que Marseille méritait bel et bien sa victoire au Stade Louis-II : "On peut soulever beaucoup de débats autour de l'arbitrage. Les Monégasques disent qu'il n'y avait pas coup-franc, les Marseillais disent qu'il n'y avait pas penalty... Mais à l'arrivée, dans l'ensemble du match, cette victoire de l'OM n'est pas volée. Après, je peux comprendre qu'Axel Disasi puisse débattre sur le coup franc. Je trouve ça léger personnellement mais encore une fois, il y avait aussi un coup franc à défendre pour Monaco. Je trouve que le penalty accordé à Monaco est mérité, ce n'est pas une grosse faute mais c'est mérité. (Leonardo) Balerdi ne doit pas aller au duel comme ça, il est moins rapide que lui (Krepin Diatta), il ne doit pas y aller, il va se faire avoir..."



Après la rencontre, Axel Disasi a même accusé l'arbitre du match d'avoir été "pour Marseille" dès la 75e minute de jeu. Une accusation qui, espérons-le, ne restera pas sans conséquence.