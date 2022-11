Disasi adresse un mot à Harit après sa blessure

Le Monégasque Axel Disasi a gravement blessé Amine Harit, dimanche soir, lors du match Monaco 2-3 OM.





Sur son compte Instagram, le défenseur central, qui a été appelé par Didier Deschamps en Équipe de France ce lundi pour compenser le forfait à la Coupe du monde 2022 de Presnel Kimpembe, a écrit un mot en direction d'Amine Harit, qui va manquer le Mondial au Qatar : "Ce n'est jamais facile de s'exprimer dans ce genre de moment, mais la tension est retombée et on a plus de recul maintenant. Dès que j'ai vu Amine (Harit) à la suite de notre contact, j'ai compris que c'était grave et j'ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui... Même en essayant de me mettre à sa place, je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd'hui. Et cela m'attriste profondément. Ceux qui ont vu le match et l'action en question comprendront clairement qu'à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon et c'est ce que j'ai fait. (...) Grosse force à Amine dans cette épreuve."



Le Monégasque, qui s'était plaint avec véhémence de l'arbitre après la rencontre entre l'ASM et l'OM, a ensuite dénoncé "les insultes envers [sa] famille" et "le racisme" dont le défenseur a été la victime sur les réseaux sociaux, après le match. Des attitudes inexcusables, malgré la grave blessure du Marocain de l'OM.