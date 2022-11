Mercato : Gerson de retour à l'OM ?

Gerson, en instance de départ, est arrivé au Brésil. Le milieu espère s'engager très prochainement avec Flamengo.





Cela dit, d'après les informations de La Provence, le transfert du Brésilien n'avance pas. L'OM et Flamengo n'ont pas encore trouvé d'accord total, alors que le club phocéen réclame le prix d'achat du milieu de terrain de 25 ans (20 millions d'euros). Flamengo offre ce montant, mais en intégrant trop de bonus pour atteindre la somme désirée.



Depuis la blessure d'Amine Harit, qui devrait rater, sauf surprise, plusieurs mois de compétition, voire pourrait être out jusqu'à la fin de la saison après sa blessure au ligament du genou gauche, Gerson pourrait être reconsidéré au sein de l'effectif. D'après La Provence, le club réfléchit à faire revenir Gerson du Brésil pour la reprise de l'entraînement, le 28 novembre, et le réintégrer dans la rotation, alors que le milieu a peu joué ces dernières semaines (2 entrées en jeu sur les 8 derniers matchs). L'international auriverde pourrait remplacer numériquement Amine Harit dans l'effectif, alors que l'OM envisage de recruter cet hiver au poste de milieu offensif.