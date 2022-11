Monaco-OM : les notes des médias

Voici les notes attribuées suite au match Monaco-OM (15e journée de Ligue 1).





Les médias ont notamment récompensé Jordan Veretout, Sead Kolasinac et Dimitri Payet (pour ceux qui l'ont noté).





Le onze de départ : Lopez (6) - Mbemba (4), Gigot (4), Balerdi (3) - Clauss (5), Rongier (5), Veretout (7), Tavares (4) - Guendouzi (5), Sanchez (7), Harit (6).

Le coach : Tudor (7).

L'arbitre : Bastien (3).





Le onze de départ : Lopez (6) - Mbemba (5), Gigot (5,3), Balerdi (4) - Clauss (5), Rongier (4,7), Veretout (6,7), Tavares (5) - Guendouzi (4,7), Sanchez (7), Harit (5,7).

Le coach : Tudor (7).

L'arbitre : Bastien (7).





Le onze de départ : Lopez (5) - Mbemba (6), Gigot (5), Balerdi (3) - Clauss (6), Rongier (5), Veretout (6), Tavares (5) - Guendouzi (5,5), Sanchez (7), Harit (6,5).

Le remplaçant : Payet (8).





Le onze de départ : Lopez (6,9) - Mbemba (6,5), Gigot (6,3), Balerdi (6) - Clauss (6,4), Rongier (6,6), Veretout (7,5), Tavares (6,4) - Guendouzi (6,1), Sanchez (7,4), Harit (6,2).

Les remplaçants : Under (6,3), Gueye (6,3), Dieng (6,4), Payet (7,4), Kolasinac (7,2).





Le onze de départ : Lopez (6) - Mbemba (5,5), Gigot (5), Balerdi (4,5) - Clauss (5), Rongier (6,5), Veretout (7), Tavares (5) - Guendouzi (4,5), Sanchez (7), Harit (4,5).

Les remplaçants : Under (5), Gueye (5), Dieng (4,5), Payet (7), Kolasinac (6,5).