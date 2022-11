Pau Lopez : "C'est un jour compliqué"

En zone mixte, Pau Lopez a regretté qu'Amine Harit ne puisse pas jouer la Coupe du monde. L'ensemble du vestiaire de l'OM paraît soudé derrière le Marocain.





Face aux micros des journalistes, Pau Lopez a évoqué la grave blessure d'Amine Harit. Le portier est marqué, comme ses coéquipiers : "C'est un jour compliqué. On est content parce qu'on a gagné, mais la blessure d'Amine fait mal. On doit l'aider, car c'est dur pour lui. Il était en train de faire une bonne saison, il devait jouer le Mondial, et ce serait terrible pour lui de le rater", a-t-il déclaré.



Amine Harit a passé des examens dans la nuit. Touché au genou, sa saison pourrait déjà être terminée.