Guendouzi : "Harit méritait d'être à la Coupe du monde"

Mattéo Guendouzi a aussi commenté la blessure d'Amine Harit. Le milieu de terrain a souligné les qualités humaines de son coéquipier.





Face à la presse, Mattéo Guendouzi est revenu sur la grave blessure d'Amine Harit. L'international marocain est très apprécié dans le vestiaire de l'OM : "On est tous très peinés par cette situation. On connaît tous Amine, c'est un gars avec un coeur énorme qui a fait un magnifique début de saison, il méritait d'être à la Coupe du monde. On est tous derrière lui et on lui dédie la victoire, qu'on a fêtée avec amertume. Depuis le début de saison on a beaucoup eu de situations en notre défaveur dans les fins de match, notamment contre Tottenham. C'est bien que la roue ait tourné et qu'on ait pris ces trois points", a lâché le milieu de terrain en zone mixte.



Mattéo Guendouzi aura certainement de grosses pensées pour son partenaire à l'occasion du Mondial, qu'il jouera avec la France.