Rongier : "On est tous très touchés"

Valentin Rongier était choqué par la blessure d'Amine Harit, après le match Monaco-OM (2-3). Le milieu de terrain a fait part de sa tristesse, en zone mixte.





Les effets de la connivence avec le public, en fin de rencontre, sont vite retombés. Comme ses coéquipiers, Valentin Rongier était marqué par la blessure d'Amine Harit, en zone mixte : "On est très tristes pour Amine. On espère que ce ne sera pas trop grave. On a gagné, forcément c'est une bonne chose pour nous, mais on est tous très touchés. Il est en train de passer des examens, on attend les résultats médicaux. On a vu sans trop voir. On s'est mis autour de lui pour le protéger des caméras. Il était très triste et très inquiet. Je suis dégoûté. C'était dur de se remettre dedans, mais on l'a fait pour lui."



Âgé de 25 ans, Amine Harit a disputé 16 matchs, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, cette saison.