Equipe de France : Deschamps un 26e joueur

Didier Deschamps a décidé d'appeler Marcus Thuram en renfort, dans l'optique du Mondial. Il s'agit du 26e homme des Bleus.





La FFF a annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur retenu par Didier Deschamps, en vue de la Coupe du monde. Le sélectionneur a appelé Marcus Thuram, le fils de son ancien coéquipier Lilian Thuram. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach est récompensé pour son bon début de saison (10 buts en 15 apparitions en Bundesliga).



Âgé de 25 ans, Marcus Thuram totalise 4 sélections (pour aucun but). Il n'avait plus été appelé en équipe de France depuis juin 2021 et la rencontre perdue contre la Suisse, lors des huitièmes de finale de l'Euro.