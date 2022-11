Tudor : "On a eu beaucoup de force mentale"

Igor Tudor a livré son analyse de la victoire de l'OM contre Monaco (3-2). Le technicien croate a apprécié l'état d'esprit de ses joueurs.





En conférence de presse, Igor Tudor a analysé le succès obtenu par l'OM face à l'ASM. Le coach marseillais a souligné le caractère affiché par son effectif : "C'est sûr que c'est une belle victoire, surtout après un match qui a été très ouvert. Dans les quinze premières minutes, on a eu deux, trois occasions. Ensuite, eux ont réussi à mener au score. Je suis très content des remplaçants. La victoire est la chose la plus importante. Je suis très heureux."





"On a vraiment essayé de tenter quelque chose de nouveau"

L'entraîneur a apprécié l'entrée de Dimitri Payet : "Sa meilleure entrée ? Oui, je suis d'accord, tous les joueurs ont été décisifs. C'était un match très dur, comme je l'ai dit. Il pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Ils ont été très dangereux. C'est une équipe avec des joueurs très forts. On a eu beaucoup de force mentale. On y a cru jusqu'au bout et les joueurs qui sont entrés ont donné le maximum. (...) Je suis très content et je pense que ça a joué beaucoup dans le match. Même quand on a réussi à égaliser, il y avait vraiment pour eux une envie d'aller gagner. Ils n'étaient pas satisfaits juste de ce match nul." L'OM a fini le match avec une animation offensive très fournie. Alexis Sanchez a joué avec un autre attaquant : "On a pu voir qu'avec Bamba devant, Dimitri, Alex et Under, et même Kolasinac, qui est un arrière assez offensif, on a vraiment essayé de tenter quelque chose de nouveau."



L'OM occupe la 4e position du classement de Ligue 1, avec 6 points de retard sur la deuxième place tenue par Lens. Rennes est 3e, avec 1 point d'avance sur Marseille.