Clement accuse aussi l'arbitre

Philippe Clement considère que la victoire de l'OM a été injuste, dimanche soir, contre son équipe. Le coach de Monaco pense que l'arbitre a avantagé Marseille.





En conférence de presse, Philippe Clement a livré son analyse du match Monaco-OM. Le technicien pense que le succès phocéen a été injuste : "C'est très cruel. La première période était assez équilibrée, mais je n'étais pas content de certaines phases, de notre organisation défensive, il fallait être meilleurs dans notre positionnement. Nous avons pallié cela à la pause, nous avons regardé des images dans le vestiaire et corrigé ça pour être plus stables défensivement. Nous avons dominé en seconde période et marqué le but du 2-1, très important. Et puis il y a eu des faits de jeu."





"Les joueurs n'ont pas reçu les choses qu'ils ont méritées"

Comme Axel Disasi, le coach monégasque a accusé l'arbitre d'avoir favorisé l'OM : "L'arbitre d'aujourd'hui (M. Bastien), c'est l'un des meilleurs en France, et mon avis ne change pas après ce match. Mais il y a eu deux décisions cruciales, dans les dix dernières minutes. Sur une action, Breel Embolo est taclé comme au rugby. Au judo, on parlerait d'un ippon. Mon joueur prend un carton jaune, à la surprise générale, et, trente secondes après, on encaisse le but de l'égalisation. Sur l'ultime action, Dimitri Payet, un grand joueur, avec beaucoup d'expérience, était entre trois de nos joueurs, il ne voulait qu'une chose, c'était tomber. Si tu siffles ça, tu siffles cent fois par match, et on arrête de jouer au foot. Et sur cette phase arrêtée, on prend le but... Mes joueurs n'ont pas reçu les choses qu'ils ont méritées. Surtout avec cette seconde période", a-t-il poursuivi.



L'OM est allé cherché la victoire avec la gnaque. Ce succès devrait permettre à son staff et à ses joueurs de travailler sereinement, ces prochaines semaines.