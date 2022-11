Payet : "On espère que ce sera le moins grave possible"

Après la rencontre Monaco-OM (2-3), Dimitri Payet ne pensait qu'à son coéquipier Amine Harit. Le Réunionnais n'avait pas vraiment le coeur à fêter une victoire.





En zone mixte, Dimitri Payet a évoqué la grave blessure d'Amine Harit. Gravement blessé au genou, l'international marocain ne devrait pas disputer le Mondial : "Ce soir, il s'est passé quelque chose de grave, Amine est en train de passer les examens. On espère que ce sera le moins grave possible. On lui dédie cette victoire et on lui souhaite un prompt rétablissement ces prochains jours. C'est très difficile parce qu'on savait où il allait", a-t-il déclaré.



Après son entrée en jeu, Dimitri Payet a délivré 2 passes décisives.