Disasi tempère ses paroles

Axel Disasi est revenu sur les propos lunaires qu'il a tenus sur l'arbitrage, à la fin du match Monaco-OM (2-3). Le joueur n'en reste pas moins frustré.





En zone mixte, Axel Disasi a commenté sa sortie à chaud ahurissante sur l'arbitrage du match Monaco-OM. Le joueur les a quelque peu adoucis : "Certes mes mots étaient virulents, maintenant que je suis un peu plus froid... L'idée ne change pas, mais les mots sont plus apaisés. Ça reste mon avis. Tout le monde a vu les images, je reste persuadé que sur cette dernière action, il n'y a pas faute. Avec l'égalisation, l'équipe marseillaise a eu un regain d'énergie et l'ambiance du stade a peut-être influencé les décisions arbitrales. On a été punis, mais sur l'égalisation et le dernier coup franc, on peut mieux défendre", a-t-il déclaré.



Le natif de Gonesse n'a apparemment pas tout bien regardé, dimanche soir.