Tudor : "La blessure d'Harit est grave"

Amine Harit est sorti sur civière, face aux Monégasques. Le joueur s'est apparemment blessé gravement au genou.





Au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor a donné des nouvelles d'Amine Harit. L'international marocain s'est gravement blessé au genou : "De ce qu'on sait que c'est une grave blessure, il passe actuellement une IRM et ça n'a pas l'air très bon. C'est très triste parce qu'on a parlé de la Coupe du monde ensemble toute la semaine. C'est une belle victoire, mais je n'ai pas le sourire parce qu'il y a cette blessure d'Amine", a-t-il expliqué.





"La blessure d'Amine a été un choc pour le groupe"

Et de poursuivre : "La blessure d'Amine a été un choc pour le groupe au début de la seconde période, on a mis du temps à se remettre dans le match. Je sentais que le 2-2 aurait satisfait tout le monde. À la fin, je ne sais pas ce qu'il y a eu en plus, mais on a réussi à marquer !"



Amine Harit pourrait bien en avoir pour de longs mois avant de retrouver la compétition... Beaucoup de courage à lui.