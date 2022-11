Disasi : "L'arbitre était pour Marseille, tout simplement"

Axel Disasi a livré sa réaction à chaud, après Monaco-OM (2-3). Le Monégasque a accusé l'arbitre d'avoir favorisé Marseille. Un comble...





Au micro de Prime Vidéo, Axel Disasi a accusé l'arbitre d'avoir aidé l'OM : "À partir du moment où Marseille a égalisé, l'arbitre était pour Marseille, tout simplement. Je ne sais pas s'il s'est laissé pousser par l'ambiance du stade qui était en majorité pour Marseille. Mais sur la dernière action, je suis désolé, il n'y a pas faute! On ne fait pas de la danse, on fait du football, c'est un sport de contact", a-t-il lancé.



Le joueur n'a apparemment pas voulu retenir sa main dans la surface, que ni l'arbitre ni la VAR n'ont sanctionnée. Et il n'a pas non plus bien regardé le penalty obtenu par l'ASM. L'OM et Monaco se retrouveront fin janvier pour faire le point sur ses déclarations, au Stade Orange Vélodrome.