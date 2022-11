Embolo : "Beaucoup de qualité à l'OM"

Dans un entretien accordé à la LFP, Breel Embolo est revenu sur son début de saison et sur le défi qui l'attend face à la défense olympienne.





Déjà auteur de 7 buts cette saison, Breel Embolo sera la principale menace pour l'arrière garde marseillais à Louis II ce soir. Le Suisse s'est confié sur son très bon début de championnat dans une interview accordée à la LFP : "J'ai signé à l'AS Monaco dans l'idée de progresser et, ici, j'ai trouvé un groupe très solide et très compétitif, avec beaucoup de qualités. Ma saison dernière avec le Borussia Mönchengladbach n'était pas si mal et je suis content d'avoir continué sur ma lancée avec Monaco. Mais je dois encore beaucoup travailler. Sur les deux ou trois derniers matchs, on a pu voir que je n'étais pas à mon meilleur niveau, notamment en termes de concentration. Je vais travailler pour aider l'AS Monaco à gagner des matchs, pas seulement avec des buts et des passes décisives, parce que je ne me définis pas que par ça. Il faut que je sois présent en attaque, en défense, tactiquement."



Il est ensuite revenu sur le duel à venir face à l'OM : "Si l'OM a perdu des matchs dernièrement, ce n'était pas toujours mérité, car ils jouaient très bien offensivement pendant 45 ou 60 minutes, avec beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est une bonne équipe, qui a fait un parcours honorable en Ligue des champions même si ça s'est mal fini. Quand je vois le match qu'ils ont fait contre Sporting ou Tottenham, on voit qu'il y a beaucoup de qualité. J'espère qu'on fera un bon match contre l'OM, surtout que ce sera en prime time et qu'il s'agira du dernier match avant la Coupe du monde. Il va falloir tout donner pour prendre les trois points à la maison, car on en a absolument besoin."