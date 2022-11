Obraniak attend l'OM sur la 2ème partie de saison

Dans L'Équipe du Soir, Ludovic Obraniak a estimé que le fait de retrouver le podium avant la trêve n'était pas forcément indispensable pour la confiance des Marseillais.





Prenant l'exemple de l'OM de Bielsa qui s'était écroulé en deuxième partie de saison après avoir été champion d'automne, le consultant a expliqué que revenir sur le podium ce soir n'était pas indispensable : "Il y a beaucoup d'exemples où les Olympiens étaient bien placés à mi-championnat, je pense, à l'époque Bielsa ou Garcia et où à la fin ils ont été privés de Ligue des Champions. Lorsque l'on regarde l'effectif, cette équipe est taillée pour aller chercher une place en C1. En fonction des résultats, ça peut monter, ça peut descendre, mais l'OM reste dans les clous actuellement. De toute façon, c'est toujours en deuxième partie de saison qu'il faut passer la seconde."



S'imposer sur le Rocher ce soir permettrait tout de même de repartir sur une série positive après la victoire face à Lyon et travailler un peu plus sereinement pendant la trêve. En plus de mettre Monaco à 3 points, évidemment.