Bielsa en passe de retrouver un poste ?

Libre depuis son limogeage de Leeds en février, Marcelo Bielsa pourrait retrouver un poste en Premier League, du côté de Bournemouth.





Alors que Marcelo Bielsa était pressenti pour rejoindre Santos en début de saison, le technicien argentin est toujours libre et à la recherche d'un nouveau challenge. Sa situation pourrait se débloquer si l'on en croit les médias anglais.



En effet, selon les informations de The Athletic et Sky Sports, El Loco serait dans le viseur de Bournemouth, actuel 17ème de Premier League. Le club du sud de l'Angleterre est en passe d'être racheté et a déjà entamé des discussions avec l'ancien entraîneur de l'OM, qui est intéressé par un challenge chez les Cherries.