Fofana attend le duel avec Guendouzi et Veretout

En conférence de presse, le milieu de terrain a expliqué avoir hâte de défier ses compères internationaux avant de partir pour le Qatar.





La moitié du milieu de terrain des Bleus sera sur la pelouse du Stade Louis II ce soir pour le duel entre Monaco et l'OM puisque Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout devraient être alignés au coup d'envoi du match.



En conférence de presse, le Monégasque s'est d'ailleurs confié sur ces retrouvailles, à la veille du départ pour le Qatar. Fofana s'attend à ce que personne ne se fasse de cadeau : "Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l'âme. Je pense qu'ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu'au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection. J'espère que le sélectionneur sera devant sa télévision pour regarder, même si je ne pense pas que le match puisse changer quoi que ce soit aux idées du coach. Mais même si cela ne change pas la hiérarchie, je vais tout donner."