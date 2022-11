Défaite assurée avec Benoit Bastien au sifflet ?

Alors qu'il s'apprête à diriger sa 31ème rencontre de l'OM, Benoit Bastien est l'arbitre qui réussit le moins bien à l'OM en Ligue 1.





Dans les gros matchs de Ligue 1, il est de bon ton de mettre au sifflet des arbitres ayant pour habitudes de désavantager l'OM. Ces dernières semaines ont d'ailleurs amené un enchaînement fatal avec Clément Turpin face au PSG, François Letexier contre Lyon et donc Benoit Bastien pour le déplacement à Monaco ce soir.



Lorsque ce dernier dirige une rencontre des Olympiens, l'OM ne remporte que 23% de ses matchs (7/30) pour plus de 43% de défaites (13/30). Ses faits d'armes ? Le but refusé à Lucas Ocampos face à Lyon en 2015, un autre refusé à Mitroglou lors du Classique en 2018 pour une faute inexistante. Et ce, pour les plus marquants.