Clément : "Un bon défi qui nous attend"

Devant les médias, le coach de l'ASM s'est félicité du bon début de saison des Monégasques et voit la réception de l'OM comme un défi.





Actuellement 5ème, les Monégasques réalisent un bien meilleur départ que lors de l'exercice précédent. Des résultats qui mettent les hommes de Philippe Clément sur une bonne dynamique comme il l'évoquait en conférence de presse hier : "Grâce aux derniers résultats, nous sommes dans une bonne dynamique et tout le monde veut gagner pour bien terminer cette première partie de saison. Nous sommes l'équipe qui a joué le plus de matchs en France, et pourtant nous n'avons pas de blessés. Cela montre que mes joueurs ont vraiment bien travaillé avec le staff."



Le technicien belge s'attend à un match difficile contre un concurrent direct : "C'est un grand match et un bon défi qui nous attend, car Marseille est une bonne équipe qui joue de manière offensive. C'est vrai que nous pouvons être sur le podium en cas de victoire, mais le plus important est de l'être à la 38e journée. Quelqu'un m'a d'ailleurs dit cette semaine que le Club réalise son meilleur début de saison depuis cinq ans. C'est positif même si nous aurions certainement pu prendre quelques points en plus. À nous de travailler les prochains mois, et ce, jusqu'en juin pour répondre présent à chaque match."