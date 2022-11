Caleta-Car revient sur son transfert avorté à Liverpool

Dans un entretien accordé à Hampshire Live, Duje Caleta-Car s'est livré sur son transfert avorté à Liverpool lors du mercato d'été 2021.





Lors de l'interview, le Croate s'est remémoré l'intérêt des Reds, fin 2021 : "C'est arrivé très vite. Vous savez, ils avaient beaucoup de joueurs blessés, des défenseurs centraux, alors mon agent m'a appelé et m'a dit que Liverpool était intéressé."



L'ancien Olympien voulait à tout prix rejoindre le club de la Mersey, mais son transfert avait finalement été bloqué par l'OM, par crainte de ne pas avoir le temps de lui trouver un remplaçant : "Ils sont différents et je voulais les rejoindre parce que Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. Mais cela ne s'est pas fait. Il y avait quelque chose entre Marseille et Liverpool, mais je ne veux pas en parler. Maintenant, je suis ici à Southampton et j'apprécie vraiment l'Angleterre. Nous allons jouer contre Liverpool, ce sera un bon test. La Premier League est le meilleur championnat du monde et tous les joueurs rêvent de venir ici et d'y jouer. L'Angleterre, c'est différent, mais je ne regarde pas trop ça. Si je suis heureux quelque part et que c'est mieux pour moi, alors j'irai là-bas. Ce n'était pas du tout un gros problème pour moi de quitter la France."



Un transfert avorté que Caleta-Car a encore en travers de la gorge. Suite à cet épisode, il n'avait d'ailleurs jamais pu revenir à son meilleur niveau à Marseille.