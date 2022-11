Haise comprend Deschamps pour Clauss

Interrogé sur l'absence de son ancien protégé à la Coupe du Monde, l'entraîneur du RC Lens estime que le changement de système décidé par Deschamps justifie ce choix.





Incontestablement, Jonathan Clauss est le joueur le plus pénalisé par le passage à quatre défenseurs décidé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Chez les professionnels, à Lens et à Marseille, le natif de Strasbourg n'a jamais évolué dans un tel système.



Son ancien entraîneur chez les Sang et Or, Franck Haise, comprend le choix du sélectionneur, comme il le confiait en conférence de presse : "Il paye un système qui va être différent et que le sélectionneur a choisi. Jo fait un bon début de saison, il a montré qu'il avait un niveau international, mais le changement de système l'empêche d'être appelé."