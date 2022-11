Fofana : "L'OM mérite mieux sur ce début de saison"

Présent en conférence de presse, Youssouf Fofana s'est exprimé sur l'opposition à venir face à l'OM.





Le milieu de terrain monégasque estime que les Olympiens méritent mieux en ce début de saison au vu de leurs prestations : "C'est une très belle équipe de Ligue 1. Depuis le début de la saison, ils sont assez solides dans tous les aspects du jeu. Ils ont eu un coup de moins bien, mais c'est quelque chose qui arrive à toutes les équipes de notre championnat. Je trouve que leurs résultats ne reflètent pas du tout leur manière de jouer, je pense qu'il mérite plus. En tout cas, cela promet un beau match."



Questionné sur une forme de pression supplémentaire suite à la liste de Didier Deschamps, l'ancien Strasbourgeois répond : "On ne va pas se mentir, le fait que je sois dans la liste a pu en choquer certains. Ce week-end, les 25 joueurs vont être plus ou moins observés, mais pour être honnête, la pression me passe un peu au-dessus. Je suis déjà là et il n'y a pas de retour en arrière. Je pense qu'il faudra profiter de ce match pour confirmer et pour épater."