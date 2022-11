Des vacances pour les non-internationaux

Les joueurs ne disputant pas la Coupe du Monde auront droit à deux semaines de vacances après la rencontre face à Monaco.





Les non-internationaux n'ont pas tout perdu. En effet, Igor Tudor a décidé de leur accorder deux semaines de vacances après la rencontre face à Monaco dimanche. Ils seront attendus le 28 novembre au centre Robert-Louis Dreyfus pour la reprise de l'entraînement.



Pour rappel, un stage est notamment prévu du côté de l'Espagne. En conférence de presse, Igor Tudor s'est exprimé un peu plus en détail sur le programme : "Au début, on va faire la première partie ici. Ensuite, on ira en Espagne et on reviendra à Marseille. Il y aura des matches amicaux et les dates ont déjà été définis." Selon les informations obtenues par La Provence, trois matchs amicaux sont prévus.