Veretout : "On n'a pas le droit à l'erreur"

Dans un entretien accordé à La Provence, Jordan Veretout a livré son ressenti à la veille d'affronter Monaco, dernier match avant la coupure internationale.





Le milieu de terrain ne cache pas qu'il est difficile de ne pas penser à la Coupe du Monde. Malgré tout, il n'envisage pas de jouer avec retenue dans un match si important, comme il le confiait à La Provence : "La coupe du monde sera dans un coin de la tête. Il faut passer au-dessus de ça. C'est en jouant avec le frein à main que tu peux te blesser ou avoir des petits pépins. Il faut jouer le match à fond. C'est l'Olympique de Marseille, on n'a pas le droit à l'erreur. On affronte Monaco, un rival qui, comme nous, prétend jouer la Ligue des champions la saison prochaine. C'est un concurrent direct, il faut le battre, jouer le match à fond et l'aborder comme tous les autres."



Olympiens et Monégasques sont au coude à coude au classement, à égalité avec 27 points. Cette rencontre sera à suivre sur les antennes de Prime Video à partir de 20h45.