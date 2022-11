Arbitrage : Garibian et Duhamel prennent la porte

Sous la pression des clubs professionnels, la FFF a validé les départs de Pascal Garibian et Laurent Duhamel. Une petite révolution pour l'arbitrage français.





D'après L'Équipe du jour, Pascal Garibian et Laurent Duhamel vont quitter leurs postes respectifs président de la Direction technique de l'arbitrage (DTA) et de manager des arbitres du secteur professionnel. Désireux d'améliorer un arbitrage très décrié, les clubs professionnels auraient mis la pression sur Noël Le Graët. Le président de la FFF a cédé et trois noms sont évoqués pour leur succéder : Stéphane Lannoy, Antony Gautier et Alain Sars.



Présidée par un homme de 80 ans, la Fédération a eu bien du mal à se remettre en question. Espérons que l'audit commandé par la ministre des Sports porte également ses fruits.