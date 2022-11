Clauss absent de la liste, Petit ne comprend pas

Emmanuel Petit a pris la défense de Jonathan Clauss, suite à l'annonce de la liste des Bleus par Didier Deschamps. Le consultant ne comprend pas la logique du sélectionneur.





Au micro de RMC Sport, Emmanuel Petit a commenté le choix de Didier Deschamps de se passer des services de Jonathan Clauss pour le Mondial. Le champion du monde 1998 éprouve de la compassion pour le joueur de l'OM : "Quand je vois la liste, je me mets à leur place. Moi j'ai vécu ça de plein fouet avec les fameux six joueurs qui ont été jetés quelques heures avant le rassemblement à Clairefontaine, au sein même du château. Quand j'ai vu comment les garçons sont partis de Clairefontaine, et quand je vois ce qui s'est passé par la suite dans leur carrière pour certains d'entre eux, certains se sont littéralement effondrés, ils ne s'en sont jamais remis", a-t-il lancé.





"Evidemment qu'il est au fond du trou"

Emmanuel Petit pense que Didier Deschamps aurait dû prendre ses responsabilités et le prévenir en amont : "Vu que Clauss faisait partie de l'équipe de France ces derniers mois, la moindre des choses c'est peut-être de l'appeler et de lui expliquer : "écoute, j'ai changé de schéma tactique, tu ne fais pas partie de mes plans, je suis désolé." Je sais qu'il ne le fait jamais. J'aimerais être une petite mouche pour savoir dans quel état d'esprit Clauss est aujourd'hui. Est-ce qu'il est apte ? Heureusement qu'il y a une trêve qui arrive. Evidemment qu'il est au fond du trou."



Pour rappel, Didier Deschamps dispose jusqu'à lundi pour opérer des changements dans son groupe.