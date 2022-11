FC Séville : Sampaoli met déjà la pression à ses dirigeants

Jorge Sampaoli a mis la pression sur Monchi, dans l'optique du mercato. L'ancien coach de l'OM n'est pas satisfait par son groupe au FC Séville.





Le FC Séville pointe à la 17e position du classement de Liga. Jorge Sampaoli n'a pour l'instant pas réussi à renverser la vapeur et obtenir de meilleurs résultats que son prédécesseur. L'Argentin s'est agacé en conférence de presse : "La situation est préoccupante et nous devons nous asseoir avec les dirigeants du club pour voir si nous pouvons résoudre cela. Nous avons besoin de plus d'équilibre. Nous verrons si nous pourrons construire avec ces joueurs ou avec d'autres qui viendraient", a-t-il indiqué aux journalistes.



Selon Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli a en coulisses demandé quatre joueurs à ses dirigeants pour le mercato hivernal. Le technicien parait aussi exigeant qu'il l'a été à Marseille. Or c'est ce qui a conduit à son départ.