Veretout réagit à sa sélection avec les Bleus

Jordan Veretout s'est exprimé sur sa sélection pour la Coupe du monde. Le milieu défensif de l'OM est très enthousiaste.





Lors d'un entretien accordé à BFM Marseille, Jordan Veretout a commenté sa sélection en équipe de France pour disputer le Mondial. Le joueur l'a appris, devant la télévision : "J'étais avec toute la famille sur le canapé. On a suivi ça tous ensemble. Il y a beaucoup d'émotions, je suis très content, très heureux et très fier. On s'est pris dans les bras. C'est un beau moment à passer avec sa famille, avec ma femme, mes enfants, mes parents... Je suis très heureux." Le footballeur va vivre l'un de ses rêves : "C'est un rêve de gosse de faire une Coupe du monde. J'ai toujours rêvé d'en faire une. C'est la chose la plus belle pour un joueur de football. C'est quelque chose de fort."





"Ces trois dernières semaines ont joué en ma faveur"

L'ancien Romain a précisé que Didier Deschamps ne l'avait pas informé au préalable : "J'ai su toutes mes sélections avec l'annonce du sélectionneur. Après, on est un peu curieux, surtout sur une liste de Coupe du monde. On regarde ce qui se dit autour. Mais je ne me prenais pas la tête, j'ai attendu le moment avec un peu de stress et d'appréhension. Au final, ça s'est très bien passé. Ces trois dernières semaines ont joué en ma faveur. Je suis monté en puissance. Si j'étais resté sur le même rythme qu'en début de saison, je ne suis pas sûr que j'aurais été appelé. J'ai su reprendre confiance en moi, aller vers l'avant. J'ai élevé mon niveau de jeu, et c'est aussi pour ça que je suis sélectionné."



Didier Deschamps a appelé les joueurs les plus en forme du moment.