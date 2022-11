Tudor répond longuement aux sifflets du Vélodrome

Igor Tudor a commenté les sifflets qui l'ont ciblé avant la rencontre OM-Lyon (1-0), dimanche. Le technicien souhaite procurer de l'émotion au public phocéen.





Face aux médias, Igor Tudor s'est exprimé sur les sifflés dont il a été la cible avant OM-OL. Le Croate en s'en offusque pas : "Je ne sais pas quelle image je donne en conférence de presse ou devant les médias. Ce sont des questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Moi je fais simplement mon travail. C'est quoi un coach ? Au stade, les gens voient comment l'équipe joue et c'est la seule chose qui compte. La performance de l'équipe devrait être le reflet de l'entraîneur. Tout le reste sont des choses qui sont inventées, c'est de la fumée", a-t-il lancé face aux médias.





"La chose la plus importante est que l'équipe donne des émotions"

Et de poursuivre sur le rôle d'un entraîneur : "La clef de mon travail en tant que coach, ce n'est pas de dire 'il faut gagner'. La chose la plus importante est que l'équipe donne des émotions, que les supporters sortent du stade en se disant que c'était un beau match, que l'équipe a tout donné. C'est le plus important. Je ne pense pas qu'aux victoires. Si je voyais mon équipe gagner un zéro en subissant, je ne serais pas heureux. Faire un match pourri et l'emporter un but à zéro, ce n'est pas ça. Même si je veux toujours gagner."



Igor Tudor a pour l'instant obtenu 1,93 point par match, en Ligue 1. C'est plus que son prédécesseur, Jorge Sampaoli (1,88).