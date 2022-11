Tudor confirme le départ de Gerson

Interrogé en conférence de presse, Igor Tudor a confirmé que Gerson allait quitter l'OM. Le Brésilien ne sera pas dans le groupe pour le déplacement à Monaco.





Rien n'est encore officiel, mais le départ de Gerson est bel et bien acté. En effet, Igor Tudor lui-même à confirmer que le milieu de terrain brésilien allait quitter l'OM. Il ne figurera d'ailleurs pas dans le groupe pour le déplacement à Monaco : "Gerson ? il y a cette intention de partir, mais ce n'est pas officiel, on en parlera quand cela sera finalisé, ça n'a pas de sens de faire actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne fait pas partie du groupe pour ce week-end."



Le n°8 de l'OM devrait rentrer au Brésil, et plus précisément dans son ancien club, Flamengo. Arrivé à l'été 2021, Gerson aura disputé 61 matchs avec le club, pour 13 buts et 10 passes décisives.