L'OM annonce son nouveau sponsor principal !

L'OM a officialisé le nom du remplaçant de Cazoo, ce jeudi. Le club phocéen a trouvé un accord avec la CMA-CGM.





Sur son site internet, l'OM a officialisé un accord avec la CMA-CGM, qui va devenir son nouveau partenaire principal. La compagnie apparaitra sur ses maillots et dans divers endroits du Stade Orange Vélodrome : "Le Groupe CMA-CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, devient partenaire principal de l'Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2023 pour deux saisons", a notamment précisé le club phocéen.



L'armateur CMA-CGM compte 110 000 salariés et est la propriété de la famille Saadé. Son PDG, Rodolphe Saadé, est à la tête d'une des plus grosses fortunes de France. Il a récemment acquis La Provence.