Harit : "On va à Monaco en pleine confiance"

Face à la presse, Amine Harit a expliqué que les phocéens se déplaçaient à Monaco en confiance, malgré les difficultés récentes.





À Monaco, l'OM a l'occasion de finir sur une note positive avant la trêve internationale. Après une victoire salvatrice face à Lyon dimanche dernier, les Olympiens iront sur le Rocher avant davantage de confiance comme le concédait Amine Harit en conférence de presse : "Ce mois a été long, éprouvant mentalement. Mais on l'a bien géré, tout le monde est apte sauf Eric. Il y a eu un turnover fait par le coach. Tout le monde a envie de bien finir. C'est le match parfait à Monaco, ça nous réussit pas mal ces dernières années et ils sont juste derrière nous. Ils voudront nous passer devant. Nous on reste sur une victoire, certains vont à la coupe du monde, on va là-bas en pleine confiance."



La saison dernière, les Marseillais s'étaient imposés 2-0 à Louis II grâce à un doublé de Bamba Dieng lors de la 5ème journée de Ligue 1. Amine Harit avait d'ailleurs été passeur décisif sur le deuxième but du Sénégalais. Dimanche, une victoire pourrait permettre aux hommes de Tudor de mettre les Monégasques à 3 points. La rencontre sera à suivre sur les antennes de Prime Video à partir de 20h45.