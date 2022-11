Tudor : "Clauss doit prendre ça comme un défi"

Devant la presse, Igor Tudor s'est exprimé sur cette dernière semaine avant la Coupe du Monde. Il a vu des joueurs concentrés uniquement sur le match de Monaco.





Tout comme Amine Harit avant lui, Igor Tudor a été interrogé sur les mondialistes. Le Croate a apporté son soutien à Jonathan Clauss, laissé sur le carreau par Didier Deschamps : "C'est quelque chose de formidable de jouer un Mondial, je suis très heureux pour Mattéo et Jordan et je partage la déception de Jonathan, car il a fait un super début de saison. Je lui ai dit qu'il devrait prendre ça comme un défi pour montrer au sélectionneur qu'il s'est trompé."



Il affirme que ces joueurs ont les yeux rivés sur la confrontation face à Monaco dimanche soir. Le natif de Split s'est d'ailleurs félicité de la séance d'entraînement du jour : "On gère cette semaine comme d'habitude, avec les détails et les choses concrètes. Ce qui compte, c'est l'entraînement et aujourd'hui cela m'a beaucoup plu, il y avait beaucoup de qualité. La clé du succès, c'est cette heure et demie de grande qualité. Tous les joueurs que j'ai félicités hier soir sur Whatsapp m'ont dit "merci mais il y a le match de Monaco" cela prouve qu'ils sont concentrés. Sur le match en lui-même ? Je ne regarde pas trop le classement, ce sont des points à prendre, mais c'est vrai que ces 3 points contre un adversaire direct ont un peu plus d'importance."