Harit : "Il faut tuer les matchs en première mi-temps"

En conférence de presse, Amine Harit s'est notamment confié sur la différence de niveau de jeu entre les premières et deuxièmes mi-temps de l'OM.





Le milieu offensif a d'abord fait part de sa fierté d'avoir été appelé en sélection pour disputer la Coupe du Monde. Il a aussi eu un mot pour ses coéquipiers français, qui ont connu des fortunes diverses après la liste de Didier Deschamps : "Jouer une Coupe du Monde avec son pays est indescriptible. J'espère qu'on aura appris de la première participation. Une sélection, ça passe par des bonnes performances en club. Je me sens mieux, en progression, je prends mon pied. Jonathan Clauss est déçu, c'est logique. Il a été régulièrement en Équipe de France, mais il est assez professionnel pour comprendre les décisions. Mattéo et Jordan ont fêté ça sans plus. On est focus sur le match de dimanche."



Interrogé sur les difficultés physiques de l'OM en seconde mi-temps des matchs, le Marocain estime que l'équipe doit être plus efficace, lui en tête : "On a une grosse débauche d'énergie en première période, il faut tuer nos matches en premières avec nos occasions. Si on revient avec 2 ou 3-0, les équipes ne réagissent pas de la même manière. Il faut que je progresse, que je sois plus décisif."