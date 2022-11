Mercato : l'Inter Milan prêt à contrarier l'OM ?

L'Inter Milan serait passé à l'action pour s'attacher les services de Ruslan Malinovskyi (Atalanta), lors du mercato hivernal. L'opération se complique pour l'OM.





D'après le journaliste Rudy Galetti, Ruslan Malinovskyi pourrait demeurer en Italie, cet hiver. L'Inter Milan serait en effet passé à l'action pour obtenir sa signature, ces prochaines semaines. Le milieu offensif ne dispose plus que de six mois de contrat et l'Atalanta ne devrait pas se montrer trop gourmande pour son transfert. Le joueur a aussi été lié à Tottenham et donc à l'OM, mais la formation des Nerazzurri pourrait prendre l'avantage.



Irrégulier depuis le début de la saison, Ruslan Malinovskyi n'a passé que 495 minutes sur les terrains (en 13 matchs), pour 1 but et 2 passes décisives.