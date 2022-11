Mercato : l'OM s'intéresse à Diogo Cabral

L'OM aurait coché le nom de Diogo Cabral (Sporting), dans l'optique du mercato hivernal. L'Eintracht Francfort serait également sur le coup pour le recruter.





D'après les renseignements recueillis par Record, l'OM pense à Diogo Cabral pour renforcer son attaque, lors du mercato hivernal. Les recruteurs phocéens auraient particulièrement apprécié ses prestations en Youth League (pour rappel, Marseille était dans la même poule), où le joueur de 19 ans a marqué 1 but et donné 2 passes décisives en 6 apparitions, cette saison. L'ailier gauche ne possède en outre que six mois de contrat, ce qui pourrait favoriser son départ, en janvier. L'Eintracht Francfort serait aussi sur le coup. Des discussions auraient déjà eu lieu avec son entourage.



Diogo Cabral n'a pour l'instant jamais joué sous la tunique de l'équipe première du Sporting. L'attaquant compte 2 sélections avec le Portugal U20.