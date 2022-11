Mercato : Gerson attendu à Flamengo, le montant du deal

Gerson va retourner à Flamengo, après 18 mois passés à Marseille. L'OM devrait gagner l'équivalent de 15 millions d'euros, dans l'opération.





Selon les informations recueillies par L'Équipe, Gerson va bien retourner à Flamengo, dans les prochaines heures. Le joueur a vécu une expérience contrastée à Marseille, où il a parfois su se montrer décisif, mais aussi connu des périodes plus sombres. Son début de saison avec Igor Tudor a été décevant, le milieu de terrain ayant visiblement des difficultés à s'adapter à ses exigences.



D'après le quotidien, qui publie des chiffres différents, le club phocéen a déjà versé 12 millions d'euros à son homologue brésilien (+ 3 millions de commissions). Flamengo renoncerait à la dernière traite de 6,5 millions d'euros, ainsi qu'aux bonus de 4 millions d'euros. La formation brésilienne débourserait aussi des bonus pour atteindre un total de 15 millions d'euros. Et l'OM paiera le salaire du joueur jusqu'au 31 décembre 2022.



Gerson, qui aurait fait ses adieux à ses coéquipiers, ne devrait pas être du déplacement à Monaco. Le natif de Belford Roxo quitte donc l'OM sur un total de 61 matchs, 13 buts et 10 passes décisives.