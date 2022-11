L'OM officialise la fin du partenariat avec Cazoo

L'OM a publié un communiqué pour annoncer la fin de son partenariat avec Cazoo. Le club phocéen aura un nouveau sponsor, l'an prochain.





Sur son site officiel, l'OM a posté un communiqué pour annoncer la fin du contrat de sponsoring de Cazoo : "Après discussions, l'Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023", a notamment écrit le club marseillais. L'engagement initial impliquait le versement d'une somme jugée "proche des 7 millions d'euros du maillot d'Aston Villa" par Sportune, par saison et sur trois ans. Or l'entreprise spécialisée dans la revente des voitures d'occasion a depuis annoncé qu'elle mettait un terme à son activité européenne, après avoir actionné un plan de 750 licenciements.



Cazoo avait succédé à Uber Eats, en 2021. Les dirigeants vont devoir lui trouver un remplaçant.