Riolo : "Longoria ne crée aucune valeur dans ce club"

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a remis en cause la stratégie mise en place par Pablo Longoria.





Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a estimé que les bons résultats de l'OM en 2021-2022 et lors du début de saison masquaient certaines erreurs commises par Pablo Longoria : "Le bilan de l'OM tourne autour du président. On parle assez peu de Longoria parce que c'est un séducteur, c'est un homme qui plaît aux supporters de l'OM, aux observateurs et il y a plein de raisons d'être séduit par Longoria. J'ai dit plein de choses positives sur lui. Son problème, c'est que son management musclé, passionné, quand ça marche, tout va bien. Quand c'est comme l'année dernière où même s'il est sous tension permanente, il va en Ligue des champions et on n'oublie même que l'entraîneur avec qui il a obtenu cette place s'en va. Sampaoli s'en va parce qu'il a compris le système Longoria et qu'il n'aura aucun joueur. Longoria va faire ce qu'il peut à savoir bricoler, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'il n'y a pas de réelle ambition de construire quelque chose de solide. Il prend Tudor et une bonne série de résultats s'enclenche, donc le Vélodrome se remet à bouillir. On est dans un chaudron permanent ou tant que ça boue, ça va, mais quand ce n'est plus le cas, on regarde à l'intérieur et là il y a un problème"



Selon lui, la stratégie mise en place par l'Espagnol n'est pas forcément viable à long terme : "Si ça ne marche plus, si l'OM ne va pas en Ligue des champions, on va regarder quelle est la valeur de cet effectif. Quelle est la valeur de l'OM ? Quand McCourt va faire les comptes et qu'il va regarder, qu'est-ce qu'il va rester de la politique Longoria au fond ? Là, on passe tout. Si ça marche, on pardonne les méthodes, mais quand ça ne marche plus. Longoria ne crée aucune valeur dans ce club. Il dépense de l'argent, mais lui ne vend quasiment rien et les joueurs qu'il a, c'est difficile de voir de la valeur dans cet effectif-là. La dette n'est jamais vraiment comblée. J'ai peur que si l'OM ne va pas en Ligue des champions, il y ait à nouveau une situation périlleuse. Je me demande si Longoria travaille pour lui ou pour l'OM aujourd'hui ? Son ambition c'est l'OM ou se faire remarquer lui ?"