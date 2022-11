Mondial : Deschamps communique sa sélection aujourd'hui

Didier Deschamps va communiquer le nom des joueurs retenus pour la Coupe du monde qui va se jouer au Qatar, à 20 heures, sur TF1. Trois joueurs de l'OM sont dans le coup pour y figurer.





Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a choisi le journal de 20 heures (sur TF1) pour annoncer sa liste pour le Mondial. Le technicien devrait communiquer au moins 25 noms et aura jusqu'au 21 novembre pour peaufiner sa liste, en fonction des éventuelles blessures. Les joueurs non retenus devront donc rester mobilisés, en attendant qu'il fasse part du groupe définitif.



Trois joueurs de l'OM peuvent a priori prétendre à participer à la Coupe du monde : Jonathan Clauss, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.