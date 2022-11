Heinze prend les rênes des Leprosos (Officiel)

Gabriel Heinze a été nommé entraîneur des Newell's Old Boys. L'ancien joueur de l'OM s'est engagé jusqu'en décembre 2023.





Sur leur site officiel, les Newell's Old Boys ont annoncé la nomination de Gabriel Heinze, au poste d'entraîneur, pour une durée d'environ un an. Le technicien franchit peu à peu les étapes et va tenter de relancer le club qui pointe à la 11e position du classement du championnat argentin. "La décision ne m'a pas coûté. Être ici aujourd'hui est en grande partie dû à ce que vous ressentez pour ce club", a-t-il expliqué en conférence de presse. L'ancien défenseur de l'OM a une idée de la stratégie qu'il va employer pour relancer l'équipe : "Il faut construire un groupe, puis une équipe. Une de mes missions sera d'outiller les footballeurs et de valoriser les individualités pour que cela se reflète dans le collectif."



Gabriel Heinze a défendu les couleurs de l'OM durant deux saisons, entre 2009 et 2011. Le natif de Crespo a disputé 77 matchs et marqué 10 buts, toutes compétitions confondues.