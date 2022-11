Mercato : l'OM reste dans le coup pour Malinovskyi ?

L'OM figurerait toujours parmi les prétendants à la signature de Ruslan Malinovskyi. L'Atalanta attendrait 30 millions d'euros pour son transfert.





Selon les renseignements relayés par Calciomercato, quatre clubs restent dans la course pour la signature de Ruslan Malinovskyi. Nottingham Forest, Tottenham, West Ham et l'OM seraient dans le coup pour obtenir son renfort, à l'occasion du mercato hivernal. Le joueur serait favorable à quitter l'Atalanta, mais l'opération s'annonce onéreuse : l'Atalanta aurait fixé son tarif à 30 millions d'euros.



Il y a quelques jours, certaines rumeurs faisaient état d'un rapprochement entre l'Ukrainien et Tottenham. Il ne devrait pas être simple pour l'OM de remporter la bataille face aux clubs de Premier League.