Sampaoli fracasse la FIFA pour le Mondial au Qatar

Jorge Sampaoli est sorti de ses gonds, concernant la Coupe du monde qui va se jouter au Qatar. L'Argentin a dénoncé l'aberration liée au choix du pays et des dates par la FIFA.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a confié le mal qu'il pensait de l'idée de la FIFA d'avoir organisé le Mondial au Qatar. "La FIFA a déterminé que le Mondial devait se jouer dans un lieu où on ne devrait pas jouer, à des dates où on ne devrait pas jouer. Et ils ont fait tout pour l'argent, pour les affaires. Donc on va accepter ce négoce et on va tous aller de l'avant. Il ne peut pas y avoir de plaintes, elles auraient dû arriver avant. Comme c'est un gros business, et qu'on laisse de côté tout le reste, après, les conséquences, ce sont d'autres gens qui les paient, ceux d'en bas", a lâché l'Argentin face aux journalistes.



Le technicien s'attend à des répercussions sur la condition physique des joueurs : "Certains footballeurs seront surveillés, non pas du coin de l'oeil, mais des deux yeux par le monde entier. C'est inévitable. Nous sommes au milieu d'une tâche très ardue sur un plan mental. Cette proximité génère une déconcentration, et cela complexifie notre travail. Pas seulement pour Séville, mais pour beaucoup d'équipes", a-t-il ajouté.



La proximité du démarrage de la compétition délie les langues. On peut regretter que les médias n'aient pas dénoncé tout ceci dès 2010.