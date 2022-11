Longoria : "Le cas Dieng n'était pas facile à gérer"

Dans la suite de son entretien avec Footmercato, Pablo Longoria est revenu sur la gestion du cas Bamba Dieng.





Dans cette interview avec Footmercato, de nombreux sujets ont été abordés, et notamment l'épisode Bamba Dieng, tout proche de quitter le club en fin de mercato.



L'Espagnol a expliqué que la situation du Sénégalais avait changé et qu'il faisait désormais partie intégrante de l'équipe : "Humainement, ce n'était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c'est qu'il a récupéré une place dans l'effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c'est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n'est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n'est facile à gérer pour personne."