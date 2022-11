Longoria : "Mbemba était le profil idéal"

Dans un long entretien accordé à Footmercato, le président de l'OM s'est exprimé sur ses choix durant le mercato d'été.





Pour Pablo Longoria, une nouvelle fois auteur d'un mercato avec peu de moyens, les comptes se feront en fin de saison, comme il l'indiquait dans une interview accordée à Footmercato : "Pour moi, la validation de tous les mercatos arrive à la fin de la saison. C'est important de comprendre que c'est la logique et qu'on est content d'avoir réussi un mercato où l'on s'est adapté au coach. C'était un mercato où le pourcentage des besoins et des profils adaptés au coach était important."



L'Espagnol s'est tout de même félicité d'avoir réalisé quelques bons coups, et notamment d'avoir pu attirer un joueur comme Chancel Mbemba : "On rentre dans les détails d'un transfert, c'est bien ! Avec Igor Tudor, on avait discuté pendant quelques jours du profil idéal pour nous renforcer au poste de défenseur central. Il y avait des aspects fondamentaux. On avait besoin d'un joueur avec la capacité d'accélérer balle au pied afin d'être supérieur dans les duels individuels pour les sorties de balles. On avait aussi besoin d'un joueur qui avait les capacités de récupérer sur les espaces et de mettre de l'impact dans les uns contre un. On n'a pas vraiment regardé des situations dans lesquelles ses équipes jouaient, notamment au niveau du marquage individuel. Après, cela est dans l'analyse. Igor (Tudor), Javier (Ribalata) et moi, on considérait Chancel, qui était disponible sur le marché, comme le profil idéal. C'est pour ça qu'une fois qu'on a eu la validation totale de tous les trois, on a commencé à négocier de façon très agressive parce qu'on avait un consensus sur un joueur."