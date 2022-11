Heinze sur le banc d'un club historique

L'ancien défenseur de l'OM a été nommé entraîneur des Newell's Old Boys.





Sans club depuis son départ d'Atlanta en juillet 2021, Gabriel Heinze a retrouvé un poste dans son Argentine natale du côté des Newell's Old Boys, après s'être assis sur le banc des Argentinos Juniors et du Velez Sarsfield entre 2016 et 2020.



Le club de Rosario est actuellement onzième du championnat à 12 points du leader Boca Juniors après 27 journées. De nombreux grands noms du football argentin sont passés par les Newell's Old Boys, comme Lionel Messi ou Diego Maradona. À l'OM, Heinze avait disputé 77 matchs, pour 10 buts marqués.